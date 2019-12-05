Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины

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Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос устроили перепалку из-за оскорбления их коллеги Ирины Верещук в чате фракции.
Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Ирину Верещук.

«Это действительно имеет место у нас в чате. Почему-то некоторые коллеги думают, что это разрешено», — заявила она.

По словам Верещук, она просила Лероса принести извинения, так как «матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам».

По данным СМИ, в ходе заседания Рады два депутата устроили перепалку в углу зала. При этом другие парламентарии скандировали слово «драка». После замечаний спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова депутаты разошлись.

В ноябре полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки экс-депутата Рады Олега Ляшко и действующего депутата Андрея Геруса.

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