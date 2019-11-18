Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского
Об этом сообщает «112 Украина».
Как отметил прокурор, дело было открыто по информации в СМИ.
Отмечается, что Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ открыть в отношении Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью, а также назвал драку отстаиванием национальных интересов.
Вместе с этим политик высказал мнение, что заведённое против него дело является сфальсифицированным.
Ранее полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.