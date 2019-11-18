Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

    Об этом сообщает «112 Украина».

    Как отметил прокурор, дело было открыто по информации в СМИ.

    Отмечается, что Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ открыть в отношении Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью, а также назвал драку отстаиванием национальных интересов.

    Вместе с этим политик высказал мнение, что заведённое против него дело является сфальсифицированным.

    Ранее полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.

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