Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщает «112 Украина».

Как отметил прокурор, дело было открыто по информации в СМИ.

Отмечается, что Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ открыть в отношении Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью, а также назвал драку отстаиванием национальных интересов.

Вместе с этим политик высказал мнение, что заведённое против него дело является сфальсифицированным.

Ранее полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки Ляшко и Геруса.