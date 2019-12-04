Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высыпала десятки мешков с землёй перед зданием парламента в знак протеста против земельной реформы.

«Кто-то считает, что украинская земля — это мусор, как ни странно. Проблема в том, что действительно, это — курган МВФ. Здесь сейчас находится полтонны украинской земли, это всего лишь полтонны. В какую цену они оценят вообще эту землю, украинцы? В какую цену они оценят это хулиганство?» — приводит её слова телеканал «112 Украина».

Савченко заявила, что в Раде будут проходить слушания по вопросам рынка земли. Она отметила, что заявки людей, которые хотели выступить против земельной реформы, не принимались и блокировались.

В сентябре правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе.

В ноябре Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.