Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высыпала десятки мешков с землёй перед зданием парламента в знак протеста против земельной реформы.
Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы
  • РИА Новости

«Кто-то считает, что украинская земля — это мусор, как ни странно. Проблема в том, что действительно, это — курган МВФ. Здесь сейчас находится полтонны украинской земли, это всего лишь полтонны. В какую цену они оценят вообще эту землю, украинцы? В какую цену они оценят это хулиганство?» — приводит её слова телеканал «112 Украина».

Савченко заявила, что в Раде будут проходить слушания по вопросам рынка земли. Она отметила, что заявки людей, которые хотели выступить против земельной реформы, не принимались и блокировались.

В сентябре правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе.

В ноябре Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

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