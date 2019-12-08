Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.

«В. Ленин создал квазигосударство — УССР. И. Сталин приумножил земли Украины её западными областями. Н. Хрущев «с барского плеча» подарил Крым», — написал он на своей странице в сети «ВКонтакте».

Он отметил, что украинские власти «разбрасываются» историей, не дорожат тем, что им «просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом», вместо того чтобы развивать, сохранять и укреплять территории, «разваливают» их, стремясь «накопить» капитал.

Такие действия, по мнению Журавко, привели к возвращению Крыма в состав России и также могут поспособствовать отделению Донбасса от Украины.

Он подчеркнул, что народы, которые не ценят историю и не передают её новым поколениям, в результате теряют самобытность, государственность и «растворяются среди других народов».

Ранее глава запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, оценивая заявление, отметил, что такие действия станут «маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу».

22 ноября в команде украинского лидера Владимира Зеленского рассказали о стратегии по «возвращению» Крыма.

Зеленский, в свою очередь, заявил о намерении обсудить 9 декабря в рамках нормандского формата в Париже вопрос возвращения территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий выразил мнение, что Украине не удастся вернуть Донбасс и Крым, а украинские власти только «оттягивают время», не признавая этого.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).