Косачёв прокомментировал план организовать марш с Украины в Крым

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
Косачёв прокомментировал план организовать марш с Украины в Крым
  • РИА Новости

«Такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу. Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма. Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», — считает сенатор.

Косачёв также обратил внимание на то, что Россия умеет защищать себя и своих граждан, «и в этом ни у кого не должно быть сомнений».

Ранее Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.

По его словам, цель мероприятия — «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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