Косачёв прокомментировал план организовать марш с Украины в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.

«Такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу. Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма. Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», — считает сенатор.

Косачёв также обратил внимание на то, что Россия умеет защищать себя и своих граждан, «и в этом ни у кого не должно быть сомнений».

Ранее Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.

По его словам, цель мероприятия — «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).