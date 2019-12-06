Эксперт прокомментировал слова Порошенко о встрече Зеленского и Путина

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о встрече Зеленского и Путина
  • Reuters

«Мы видим, что сейчас Порошенко вместе с другими политическими силами на Украине объединились для того, чтобы предостеречь Зеленского от тех шагов, которые он наметил. Причём интересно, что шаги, в первую очередь связанные с достижением мира в Донбассе, с попыткой хоть как-то конструктивно подойти к решению этого вопроса и начать поэтапно реализовывать Минские соглашения», — добавил эксперт.

По словам Данюка, Порошенко пытается таким образом «выставить себя как главного оппозиционного политика».

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.

Так, Порошенко не рекомендовал Зеленскому обсуждать на саммите «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договорённостей, по которому за «дешёвый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

2 декабря Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является хорошей возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.

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