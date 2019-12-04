Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

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Три украинские партии — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита.
Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — указывается в обращении, подписанном лидерами трёх политсил.

Отмечается, что данный митинг необходим для того, чтобы «напомнить власти о «красных линиях» — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.

27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Также 29 ноября в Кремле заявили, что российский и украинский президенты в ходе встречи в Париже могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. В нём, помимо Путина и Зеленского, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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