В «Слуге народа» назвали три цели Зеленского на нормандском саммите

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о трёх целях, которых будет добиваться президент Украины Владимир Зеленский на нормандском саммите в Париже 9 декабря.

«Во время встречи президент будет добиваться трёх следующих целей: прекращение огня по всей линии разграничения, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» с указанием чётких сроков, проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству», — цитирует его ТАСС.

Потураев также уточнил, что выборы в самопровозглашённых республиках Донбасса могут быть проведены только при условии вывода оттуда «незаконных вооружённых формирований».

При этом украинская власть исключает возможность прямых переговоров с руководством Донецкой и Луганской народных республик.

В «Слуге народа» также заверили, что у Зеленского есть «запасные варианты» в случае неудачи нормандских переговоров.

«И ни один из них не предусматривает консервации сегодняшнего статус-кво... Если «Нормандия» спасёт хоть одного человека — это уже победа», — заключил он.

Ранее в офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.

В МИД Украины, в свою очередь, сообщили детали проекта коммюнике для нормандского саммита, согласованного советниками лидеров «нормандской четвёрки» в начале сентября.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко в беседе с ФАН объяснил снижение рейтинга Зеленского до 52% в том числе ситуацией вокруг Донбасса.