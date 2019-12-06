Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 32

Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже, возросло до 32.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

«Пострадавших — людей, которые живы, — 32 человека. Вчера ещё двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники», — пояснили в мэрии.

Ранее СМИ сообщали об обнаружении под обломками здания колледжа в Одессе тела женщины, в результате чего число погибших в трагедии увеличилось до двух.

Пожар произошёл 4 декабря. По одной из версий, причиной возгорания в колледже мог стать умышленный поджог.

В связи с ЧП 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.