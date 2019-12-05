СМИ: Число погибших при пожаре в Одессе возросло до двух

Правоохранительные органы обнаружили под обломками здания колледжа в Одессе, где произошёл пожар, тело женщины.

«В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины», — сообщает «Думская».

Личность погибшей пока не установлена.

Пожар в колледже произошёл 4 декабря. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, 29 человек пострадали и ещё 13 пропали.

Начальник полиции Одесской области Олег Бех заявил, что причиной возгорания в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы мог стать умышленный поджог.