СМИ: Число погибших при пожаре в Одессе возросло до двух
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«В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины», — сообщает «Думская».
Личность погибшей пока не установлена.
Пожар в колледже произошёл 4 декабря. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, 29 человек пострадали и ещё 13 пропали.
Начальник полиции Одесской области Олег Бех заявил, что причиной возгорания в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы мог стать умышленный поджог.