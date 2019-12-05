Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

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Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.

«В результате пожара в одесском колледже один человек погиб, пострадали 29 человек. Местонахождение 13 человек уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины в Facebook.

Уточняется, что максимальные силы направлены на поиск пропавших людей и ликвидацию пожара.

Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб и ещё 26 человек пострадали.

4 декабря произошёл пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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