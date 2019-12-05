Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
«В результате пожара в одесском колледже один человек погиб, пострадали 29 человек. Местонахождение 13 человек уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины в Facebook.
Уточняется, что максимальные силы направлены на поиск пропавших людей и ликвидацию пожара.
Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб и ещё 26 человек пострадали.
4 декабря произошёл пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.