Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.

«В результате пожара в одесском колледже один человек погиб, пострадали 29 человек. Местонахождение 13 человек уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины в Facebook.

Уточняется, что максимальные силы направлены на поиск пропавших людей и ликвидацию пожара.

Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб и ещё 26 человек пострадали.

4 декабря произошёл пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.