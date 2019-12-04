Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Госслужба Украины по ЧС.
«По уточнённым данным на 19:40 (20:40 мск), в результате пожара в здании колледжа Одессы погиб один человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и семь сотрудников Госслужбы по ЧС», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем.
4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар.
По факту возгорания было возбуждено уголовное дело.