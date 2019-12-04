На Украине возбудили дело из-за пожара в колледже Одессы

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины заявила о возбуждении уголовного дела по факту пожара в колледже Одессы.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские начали уголовное производство. Событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб и ещё 21 госпитализирован.