На Украине возбудили дело из-за пожара в колледже Одессы
- ©dsns.gov.ua
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
«По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские начали уголовное производство. Событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб и ещё 21 госпитализирован.