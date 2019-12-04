В результате пожара в колледже Одессы пострадали девять человек

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В учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар площадью 1000 кв. м., началась эвакуация. По предварительным данным, пострадали девять человек.
В результате пожара в колледже Одессы пострадали девять человек
  • ©dsns.gov.ua

Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Продолжается ликвидация пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса... существует угроза обрушения конструкций и распространения огня», — говорится в сообщении службы в Facebook.

По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

В настоящее время из учебного заведения эвакуированы 40 человек.

В августе в одесском отеле «Токио-Стар» произошёл пожар, в результате которого погибли девять человек.

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