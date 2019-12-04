В результате пожара в колледже Одессы пострадали девять человек
- ©dsns.gov.ua
Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Продолжается ликвидация пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса... существует угроза обрушения конструкций и распространения огня», — говорится в сообщении службы в Facebook.
По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
В настоящее время из учебного заведения эвакуированы 40 человек.
В августе в одесском отеле «Токио-Стар» произошёл пожар, в результате которого погибли девять человек.