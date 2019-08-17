Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

Короткая ссылка
На месте пожара в одесском отеле «Токио-Стар» обнаружили тело ещё одного погибшего, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
  • @DSNSODE
  • Facebook

«По уточнённой информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли восемь человек и ещё десять госпитализированы.

В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара в отеле.

Украинский президент Владимир Зеленский уже взял на контроль расследование пожара в «Токио-Стар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить