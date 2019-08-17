В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
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«Первая версия — возможный факт убийства, после которого был поджог с целью сокрытия данного преступления. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности. Третья версия — неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в данном отеле», — цитирует начальника главного управления областной полиции Олега Беха «112 Украина».
По его словам, четверо погибших были обнаружены в коридоре отеля, трое — в номерах, тело ещё одной женщины было найдено у входа в здание гостиницы.
По предварительным данным, все погибли в результате отравления угарным газом.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что в связи с ЧП в «Токио стар» необходимо начать масштабные проверки отелей и санаториев в стране.
«Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего гостиниц и санаториев», — написал он.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский взял на контроль расследование пожара в отеле «Токио стар».
Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек, ещё десять пострадали.