В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.

«Первая версия — возможный факт убийства, после которого был поджог с целью сокрытия данного преступления. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности. Третья версия — неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в данном отеле», — цитирует начальника главного управления областной полиции Олега Беха «112 Украина».

По его словам, четверо погибших были обнаружены в коридоре отеля, трое — в номерах, тело ещё одной женщины было найдено у входа в здание гостиницы.

По предварительным данным, все погибли в результате отравления угарным газом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что в связи с ЧП в «Токио стар» необходимо начать масштабные проверки отелей и санаториев в стране.

«Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего гостиниц и санаториев», — написал он.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский взял на контроль расследование пожара в отеле «Токио стар».

Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек, ещё десять пострадали.