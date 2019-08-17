На Украине возбудили уголовное дело после пожара в отеле Одессы
- РИА Новости
«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
Уточняется, что всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек, они размещены во временных пунктах в автобусах.
На месте работают спасатели, психологи и волонтёры.
Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио стар» в Одессе произошёл пожар, в результате которого погибли восемь человек.