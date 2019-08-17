При пожаре в отеле Одессы пострадали два иностранца

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Среди пострадавших при пожаре в одесском отеле «Токио стар» восемь украинцев, а также гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне, сообщили в департаменте здравоохранения Одесской обладминистрации.
При пожаре в отеле Одессы пострадали два иностранца
  • РИА Новости

«Среди пациентов, которым предоставлялась медицинская помощь, два жителя Одессы, трое — Одесской области, один — Херсонской области, один — города Сумы, один — города Мариуполя, один гражданин Литвы, один — Сьерра-Леоне», — заявил на брифинге представитель департамента.

Он также уточнил, что в результате пожара пострадали 18 человек, включая ребёнка, десять из них были госпитализированы.

При этом состояние шести человек оценивается врачами как тяжёлое.

Ранее в Национальной полиции Одесской области назвали возможные причины пожара в «Токио стар».

Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию на личный контроль.

Пожар в отеле Одессы произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек.

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