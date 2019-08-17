При пожаре в отеле Одессы пострадали два иностранца
- РИА Новости
«Среди пациентов, которым предоставлялась медицинская помощь, два жителя Одессы, трое — Одесской области, один — Херсонской области, один — города Сумы, один — города Мариуполя, один гражданин Литвы, один — Сьерра-Леоне», — заявил на брифинге представитель департамента.
Он также уточнил, что в результате пожара пострадали 18 человек, включая ребёнка, десять из них были госпитализированы.
При этом состояние шести человек оценивается врачами как тяжёлое.
Ранее в Национальной полиции Одесской области назвали возможные причины пожара в «Токио стар».
Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию на личный контроль.
Пожар в отеле Одессы произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек.