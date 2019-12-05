В деле о пожаре в колледже Одессы появилась версия поджога

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Начальник полиции Одесской области Олег Бех заявил, что причиной возгорания в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы мог стать умышленный поджог.
В деле о пожаре в колледже Одессы появилась версия поджога
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Об этом сообщает УНИАН.

«Рассматриваются две версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», — сказал он.

По его словам, возгорание началось на третьем этаже колледжа, в кабинете №9. Он также добавил, что всего в сгоревшем здании расположено 19 различных учреждений и организаций, в том числе Институт морской биологии НАН Украины.

Отдельно Бех заявил, что несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыму.

Пожар произошёл 4 декабря. В результате происшествия, согласно последним данным, погиб один человек, 29 человек пострадали и ещё 13 пропали. 

В связи с ЧП 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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