В Минобороны Украины оценили возврат Россией кораблей

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не считает возвращение украинских кораблей Россией как акт доброй воли.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события... как выполнение... майского решения Международного морского трибунала», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинские специалисты осмотрят корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй.

Ранее Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в беседе с НСН также прокомментировала возврат Украине судов.

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