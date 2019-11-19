В Минобороны Украины оценили возврат Россией кораблей
«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события... как выполнение... майского решения Международного морского трибунала», — написал он на своей странице в Facebook.
Он отметил, что украинские специалисты осмотрят корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй.
Ранее Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в беседе с НСН также прокомментировала возврат Украине судов.