В Совфеде прокомментировали возврат Украине трёх задержанных кораблей

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Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в беседе с НСН прокомментировала возврат Украине трёх судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В Совфеде прокомментировали возврат Украине трёх задержанных кораблей
  • РИА Новости

По её словам, таким образом Киев и Москва показали свое умение договариваться.

«То, что были отведены войска на юго-востоке Украины, и то, что происходит сегодня — возвращение украинских кораблей, которые год назад были задержаны в Керченском проливе, говорит о возможности договариваться и необходимости этого процесса», — подчеркнула Алтабаева.

Ранее сообщалось, что Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля. 

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе.

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