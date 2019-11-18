В Совфеде прокомментировали возврат Украине трёх задержанных кораблей
- РИА Новости
По её словам, таким образом Киев и Москва показали свое умение договариваться.
«То, что были отведены войска на юго-востоке Украины, и то, что происходит сегодня — возвращение украинских кораблей, которые год назад были задержаны в Керченском проливе, говорит о возможности договариваться и необходимости этого процесса», — подчеркнула Алтабаева.
Ранее сообщалось, что Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля.
В ноябре 2018 года три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе.