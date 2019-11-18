В Совфеде оценили возврат Украине задержанных кораблей

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала возвращение Украине трёх кораблей в нейтральных водах Чёрного моря.

Она убеждена, что Россия таким образом демонстрирует открытость к диалогу.

«Сигналы, посылаемые сегодня Россией, адресованы не только Украине, но и всему европейскому сообществу. Сегодняшнее событие — серьёзный аванс, знак, что Россия открыта к диалогу. Состоявшаяся передача Киеву трёх задержанных кораблей ВМС Украины — яркое тому свидетельство», — подчеркнула Ковитиди.

Вместе с тем она отметила, что Киев показывает неготовность адекватно реагировать на сигналы Москвы. По её мнению, некоторых украинских политиков больше интересует нагнетание напряжённости, нежели урегулирование ситуации.

В этой связи, по словам сенатора, Украине нужно ответственно подойти к встрече в нормандском формате, запланированной на 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в беседе с НСН также прокомментировала возврат Украине судов.