В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей
- РИА Новости
«Это нормальный шаг цивилизованного государства, которым мы однозначно считаем нашу страну. Завершились или почти завершились следственные действия. Мы не собирались ничего конфисковывать или присваивать. В качестве жеста доброй воли мы их возвращаем», — заявил Джабаров.
По его словам, дальнейшее развитие российско-украинских отношений будут определять результаты грядущей встречи «нормандской четвёрки», которая должна пройти 9 декабря в Париже.
«Ключ к потеплению отношений лежит в нормандском саммите. Если он пройдёт успешно... будут приняты какие-то серьёзные результаты, начнутся подвижки в восстановлении мира в Донбассе, тогда будем считать, что это успешно», — добавил сенатор.
Ранее МИД России сообщил, что в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх задержанных ранее украинских кораблей.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды страны. Погранслужба России была вынуждена силой задержать плавсредства.