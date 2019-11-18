В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал завершение процесса передачи Киеву трёх украинских военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей
  • РИА Новости

«Это нормальный шаг цивилизованного государства, которым мы однозначно считаем нашу страну. Завершились или почти завершились следственные действия. Мы не собирались ничего конфисковывать или присваивать. В качестве жеста доброй воли мы их возвращаем», — заявил Джабаров.

По его словам, дальнейшее развитие российско-украинских отношений будут определять результаты грядущей встречи «нормандской четвёрки», которая должна пройти 9 декабря в Париже.

«Ключ к потеплению отношений лежит в нормандском саммите. Если он пройдёт успешно... будут приняты какие-то серьёзные результаты, начнутся подвижки в восстановлении мира в Донбассе, тогда будем считать, что это успешно», — добавил сенатор.

Ранее МИД России сообщил, что в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Украине трёх задержанных ранее украинских кораблей.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды страны. Погранслужба России была вынуждена силой задержать плавсредства.

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