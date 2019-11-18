Макрон в беседе с Путиным приветствовал возвращение кораблей Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным приветствовал возвращение Украине трёх военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

«Президент республики приветствовал известие о возвращении Украине трёх кораблей», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Как отмечается, этого жеста ожидали, он позволит укрепить доверие в диалоге между Москвой и Киевом.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации на Украине с учётом подготовки к саммиту в нормандском формате. Как ожидается, он пройдёт 9 декабря в Париже.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Россией Украине трёх кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы.