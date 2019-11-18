Путин проинформировал Макрона о передаче Украине задержанных кораблей

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Состоялся телефонный разговор российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в ходе беседы стороны затронули в том числе ситуацию на Украине.
Путин проинформировал Макрона о передаче Украине задержанных кораблей
  • Reuters

«Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Чёрного моря передаче украинским представителям трёх военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива», — говорится в заявлении Кремля.

Отмечается, что основное внимание в ходе разговора было уделено ситуации на Украине с учётом подготовки к саммиту в нормандском формате, который, как ожидается, состоится 9 декабря в Париже.

«С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», — добавили в Кремле.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии и вопросы двустороннего диалога.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Россией Украине трёх украинских кораблей, которые были задержаны в ноябре 2018 года.

Как заявили в Кремле, это не связано с решением Международного трибунала по морскому праву.

Подробнее — в материале RT.

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