Песков: передача Украине кораблей не связана с решением трибунала

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передача Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе, не связана с решением Международного трибунала по морскому праву.

«Нет, вы знаете, что это никак не связано с международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может», — заявил Песков.

Он напомнил, что украинские корабли были задержаны за нарушение российской государственной границы.

Представитель Кремля отметил, что вопросом передачи кораблей занимается погранслужба ФСБ России.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву призвал Россию освободить украинских военных и корабли, задержанные после нарушения российской границы в Керченском проливе.

В сентябре военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.