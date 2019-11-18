В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией

Короткая ссылка
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией
  • РИА Новости

«В ближайшее время союзные отношения между нашими странами должны выйти на качественно новый уровень», — приводит ТАСС слова Макея.

Он отметил, что правительства двух стран по поручению лидеров ведут интенсивную работу по согласованию предложений для углубления союзной интеграции, добавив, что подготовленные интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия.

«Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание Совета министров Союзного государства», — сказал министр.

Ранее в Кремле прокомментировали слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «никакие дорожные карты» по интеграции Белоруссии и России «не будут подписаны», если не будут решены «принципиальные вопросы в экономике».

По его словам, Лукашенко рассуждал о целесообразности союза с Россией «гипотетически», а взаимовыгодность Союзного государства является «абсолютно незыблемой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить