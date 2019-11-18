В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.

«В ближайшее время союзные отношения между нашими странами должны выйти на качественно новый уровень», — приводит ТАСС слова Макея.

Он отметил, что правительства двух стран по поручению лидеров ведут интенсивную работу по согласованию предложений для углубления союзной интеграции, добавив, что подготовленные интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия.

«Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание Совета министров Союзного государства», — сказал министр.

Ранее в Кремле прокомментировали слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «никакие дорожные карты» по интеграции Белоруссии и России «не будут подписаны», если не будут решены «принципиальные вопросы в экономике».

По его словам, Лукашенко рассуждал о целесообразности союза с Россией «гипотетически», а взаимовыгодность Союзного государства является «абсолютно незыблемой».