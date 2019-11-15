Проект о борьбе с дезинформацией планируют внести в Раду в декабре

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Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил о планах внести в Верховную раду в декабре законопроект о противодействии дезинформации.
Проект о борьбе с дезинформацией планируют внести в Раду в декабре
  • © Пресс-служба Президента Украины

«Мы хотим внести (в Верховную раду. — RT) его в декабре, то есть в одно время с новым законопроектом о медиа», — приводит «Укринформ» слова Бородянского.

Министр отметил, что хотя законопроекты имеют «разный уровень развития» и будущий закон о медиа будет гораздо глубже, оба документа связаны между собой.

Вместе с тем Бородянский предложил журналистам вместе работать над разработкой законопроектов по регулированию деятельности сотрудников СМИ.

Ранее в Раде заявили о возможности превращения Украины в «информационный концлагерь».

Отмечалось, что данное сообщение связано с указом президента Украины Владимира Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», согласно которому до 31 декабря необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ на Украине.

Уточнялось, что в них, в частности, должны быть прописаны положения о требованиях и стандартах новостей и о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искажённой информации и её опровержения.

О том, как украинские власти намерены создавать «условия» для работы СМИ, — в материале RT.

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