На Украине в 2019 году пострадали 208 журналистов

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Директор института массовой информации Оксана Романюк в ходе парламентских слушаний по теме «Безопасность деятельности журналистов на Украине» заявила, что в стране с начала года пострадали 208 журналистов в результате своей профессиональной деятельности.
На Украине в 2019 году пострадали 208 журналистов
  • Pixabay

«С начала года, за 10 месяцев этого года, на Украине пострадали 208 журналистов в результате своей профессиональной деятельности», — цитирует «112 Украина» Романюк.

В свою очередь, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнар привела данные миссии о нападениях на журналистов.

«С 1 ноября 2017 года мы задокументировали 96 нападений и актов запугивания журналистов, блогеров, представителей СМИ, активистов гражданского общества и политических активистов», — заявила Богнар.

По её словам, с 2015 года мониторинговая миссия задокументировала «как минимум три смертельных нападения на представителей медиа».

В сентябре в офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось учредительное собрание по избранию членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

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