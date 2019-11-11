Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

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Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Как он написал на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили его источники.

«По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России. Как оно будет реализовано на практике — через изменения в законе, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением — узнаем вскоре», — указал Ляшко.

Ранее заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление Шубина.

В октябре в «Укрэнерго» сообщили, что Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Незадолго до этого украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии.

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