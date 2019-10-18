В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент Украина осуществляет «технический импорт».

«Это технологические перетоки, которые регулируются определёнными техническими соглашениями между операторами энергетических систем Украины и России. Мы принимаем все меры для скорейшего отсоединения от энергетической системы России, но это сегодня невозможно», — сказал он.

Вместе с тем он выразил надежду, что в течение трёх лет будут созданы условия для объединения с энергосистемой Европы.

Шубин добавил, что возобновление коммерческого импорта электричества из России связано с открытием украинского рынка.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Незадолго до этого украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии.

2 октября председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о намерении выступить с инициативой о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии из России.

При этом ещё в августе Герус допустил возможность роста дефицита электричества на Украине из-за того, что один из блоков Хмельницкой АЭС продаёт электроэнергию Польше.