Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго».

По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из России ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи».

В последний раз коммерческий импорт электроэнергии на Украину из России осуществлялся в 2015 году по заключённому между ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «Интер РАО» договору для дальнейшей её передачи в Крым.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа, если не будет подписан новый договор.