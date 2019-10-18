Эксперт оценил заявление о невозможности отсоединения Украины от энергосистемы России

Короткая ссылка
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины Виталия Шубина о том, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Эксперт оценил заявление о невозможности отсоединения Украины от энергосистемы России
  • РИА Новости

«Когда они резко увеличивают своё потребление, то недостающее электричество они берут из российской энергосистемы. Там стоит система автоматического перетока, т.е. когда собственной электроэнергии не хватает Украине, то она автоматически поступает из соседних стран, прежде всего из России и Белоруссии», — сказал Юшков.

Как отметил эксперт, Украине было бы крайне невыгодно искать альтернативу.

По словам Юшкова, отключение от российской энергосистемы абсолютно бессмысленно и нецелесообразно.

Ранее Шубин выразил надежду, что в течение трёх лет будут созданы условия для объединения с энергосистемой Европы.

Президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить