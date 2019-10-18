Эксперт оценил заявление о невозможности отсоединения Украины от энергосистемы России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины Виталия Шубина о том, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

«Когда они резко увеличивают своё потребление, то недостающее электричество они берут из российской энергосистемы. Там стоит система автоматического перетока, т.е. когда собственной электроэнергии не хватает Украине, то она автоматически поступает из соседних стран, прежде всего из России и Белоруссии», — сказал Юшков.

Как отметил эксперт, Украине было бы крайне невыгодно искать альтернативу.

По словам Юшкова, отключение от российской энергосистемы абсолютно бессмысленно и нецелесообразно.

Ранее Шубин выразил надежду, что в течение трёх лет будут созданы условия для объединения с энергосистемой Европы.

Президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.