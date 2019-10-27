В Армении поддержали идею отмены роуминга в ЕАЭС

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Руководитель постоянной комиссии армянского парламента по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян поддержал идею отмены роуминга на пространстве Евразийского экономического союза.
В Армении поддержали идею отмены роуминга в ЕАЭС
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, что это правильно, так как мы находимся в едином пространстве. Я сторонник отмены роуминга, чтобы бизнесмены и просто граждане могли свободно общаться», — цитирует РИА Новости Мелкумяна.

Он отметил необходимость изучения законов стран о телекоммуникациях для понимания того, требуется ли внесение в них изменений для реализации этой инициативы. 

«Думаю, больших трудностей не возникнет… В нашем парламенте документы в рамках Евразийского экономического союза ратифицируются оперативно», — добавил он.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС. По его словам, ЕАЭС «создавался в первую очередь для граждан» входящих в него стран, поэтому «каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции».

1 октября замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин отметил, что работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией близка к завершению.

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