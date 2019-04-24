ФАС рассчитывает на отмену роуминга с Белоруссией в конце 2019 года

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Полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна в конце 2019 года. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
ФАС рассчитывает на отмену роуминга с Белоруссией в конце 2019 года
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что уже в конце этого года», — приводит ТАСС его слова.

Так чиновник ответил на вопрос о сроках полной отмены роуминга между двумя государствами.

«Уровень нашей интеграции с Белоруссией — самый высокий, и сегодня Белоруссия рассматривает вопрос об отмене роуминга непосредственно в Союзном государстве», — добавил Артемьев.

По его словам, Россия выступила с инициативой, «чтобы все пять стран, входящие в Таможенный союз, одновременно отменили этот роуминг».

«Что будет быстрее, что дольше, мы пока не знаем. Всё будет зависеть от правительства. Но над этим мы очень серьёзно работаем», — пояснил глава ФАС.

Ранее в ФАС заявляли о намерении вынести на обсуждение предложенную Белоруссией дорожную карту по отмене роуминга между странами.

В августе 2018 года Россия и Белоруссия рассмотрели план действий по отмене роуминга

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