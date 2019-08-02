Москва и Минск планируют подписать план по отмене роуминга в начале сентября

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган по итогам совещания в Полоцке заявил о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России в начале сентября.

«В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать. Условно говоря, конечный срок — это начало сентября», — приводит ТАСС слова Шульгина о крайнем сроке подписания «дорожной карты».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности отмены роуминга между Россией и Белоруссией до конца 2019 года.

В конце мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Как указано на сайте правительства, была также интенсифицирована работа по поэтапной отмене роуминга между странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.