Москва и Минск планируют подписать план по отмене роуминга в начале сентября
- РИА Новости
«В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать. Условно говоря, конечный срок — это начало сентября», — приводит ТАСС слова Шульгина о крайнем сроке подписания «дорожной карты».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности отмены роуминга между Россией и Белоруссией до конца 2019 года.
В конце мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Как указано на сайте правительства, была также интенсифицирована работа по поэтапной отмене роуминга между странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.