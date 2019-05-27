Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами.
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
  • РИА Новости

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — цитирует главу правительства ТАСС.

Медведев пояснил, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта кабмина.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга.

Согласно документу, оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг абоненту вне зависимости от того, находится ли он на территории своего региона или за его пределами.

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