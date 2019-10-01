В ФАС оценили ситуацию с отменой роуминга между Россией и Белоруссией

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал о процессе отмены роуминга при поездках между Россией и Белоруссией.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Близка к завершению работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией, есть готовность интенсифицировать переговоры по этим направлениям на двусторонней основе и с Казахстаном, и с Кыргызстаном», — сказал он.

Ранее министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган по итогам совещания в Полоцке заявил о готовности Минска и Москвы подписать дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

В апреле сообщалось, что ФАС рассчитывает на отмену роуминга с Белоруссией в конце 2019 года.