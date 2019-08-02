В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
  • РИА Новости

«Это очень нужная мера. По этому поводу мы даже проводили слушание парламентского собрания Россия — Белоруссия, пригласив туда министров связи двух стран. Российская сторона давно говорила, что готова пойти на отмену роуминга», — считает Калашников.

По его словам, для белорусов и россиян отмена роуминга между двумя странами станет «очень удобным нововведением».

«Тарифы будут выровнены, и это благотворно скажется на равных возможностях Союзного государства», — заключил депутат.

Ранее министр связи и информатизации Белоруссии по итогам совещания в Полоцке заявил о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

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