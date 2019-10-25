Премьер Казахстана призвал отменить роуминг для стран ЕАЭС

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправсовета предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС.
Премьер Казахстана призвал отменить роуминг для стран ЕАЭС
  • РИА Новости

Он отметил, что ЕАЭС «создавался в первую очередь для граждан» входящих в него стран, поэтому, по его словам, «каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции».

«В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения», — цитирует РИА Новости Мамина.

Он предложил «разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов».

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что близка к завершению работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией.

По его словам, есть готовность интенсифицировать переговоры по этим направлениям на двусторонней основе и с Казахстаном, и с Киргизией.

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