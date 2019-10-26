Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

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Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
  • РИА Новости

«После того, как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле… за пять месяцев бюджет Грузии потерпел ущерб в размере $350 млн», — цитирует РИА Новости Гахарию.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.

Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы необходимые для такого шага условия.

В свою очередь, Гахария приветствует возможность улучшения отношений с Россией, в частности возобновление прямого авиасообщения.

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