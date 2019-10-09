В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района посёлка Золотое-5

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район посёлка Золотое-5.

«Несмотря на стремление президента Украины Владимира Зеленского решить вооружённый конфликт в Донбассе мирным путём, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 «Золотое», начало которого запланировано на 9 октября», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

По его словам, «боевики 72-й бригады ВФУ подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 и стрелкового оружия район населённого пункта Золотое-5, выпустив десять боеприпасов».

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса.

Командование Вооружённых сил Украины перенесло разведение сил в Золотом с 7 на 9 октября.

В украинском МИД объяснили срыв договорённостей продолжающимися обстрелами населённых пунктов Золотое и Петровское.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили Киев в саботаже разведения сил в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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