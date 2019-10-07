Украинские горняки отказались спускаться в забой из-за долгов
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня утром горняки шахты «Горная» госпредприятия «Первомайскуголь» Луганской области отказались спускаться в забой. Они написали заявления и передали администрации предприятия, в которых отметили, что уже не в силах — ни физических, ни моральных — работать на пустой желудок», — указал он.
По его словам, горняки предупредили, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате.
Ранее Волынец сообщал, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить им долги по зарплате.
12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Чуть позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.
Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.