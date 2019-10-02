В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

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В самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках, комментируя согласование в Минске контактной группой, в том числе Киевом формулы Штайнмайера, выразили осторожный оптимизм, пишет газета «Известия».

По словам главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, подписание формулы говорит о готовности Киева к политическому урегулированию, однако это символический шаг.

«Формула означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины», — отметил он.

Как указал дипломат, тексты новых законов необходимо согласовать с Донбассом.

Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин также прокомментировал согласование формулы.

«Заявления — одно, дела — другое. В скором времени мы поймём, будет ли Украина делать что-то на практике», — заявил он.

1 октября участники контактной группы на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство. 

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.

В МИД России позитивно оценили согласование формулы и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. 

30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября. 

Подробнее — в материале RT.

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