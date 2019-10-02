В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
По словам главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, подписание формулы говорит о готовности Киева к политическому урегулированию, однако это символический шаг.
«Формула означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины», — отметил он.
Как указал дипломат, тексты новых законов необходимо согласовать с Донбассом.
Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин также прокомментировал согласование формулы.
«Заявления — одно, дела — другое. В скором времени мы поймём, будет ли Украина делать что-то на практике», — заявил он.
1 октября участники контактной группы на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.
В МИД России позитивно оценили согласование формулы и разведения сил и средств в Петровском и Золотом.
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
Подробнее — в материале RT.