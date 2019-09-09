Лукашенко поздравил Ким Чен Ына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с национальным праздником — Днём образования Корейской Народно-Демократической Республики.

«Под вашим руководством страна продолжает успешное движение по пути укрепления национального суверенитета и благосостояния граждан, достигла ощутимых практических результатов в непростом деле установления диалога и атмосферы доверия на Корейском полуострове», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он также выразил надежду, что «дружелюбные отношения между Беларусью и Северной Кореей будут и в дальнейшем эффективно развиваться на пользу... народов».

Ранее российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР.