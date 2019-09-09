Путин поздравил Ким Чен Ына с днём образования КНДР
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«Убеждён, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — приводит текст телеграммы РИА Новости.
Российский лидер особо отметил дружественный и конструктивный характер взаимоотношений двух стран.
Он также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР — счастья и благополучия.
12 июня Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России.