Путин поздравил Ким Чен Ына с днём образования КНДР

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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Путин поздравил Ким Чен Ына с днём образования КНДР
  • © KCNA via REUTERS

«Убеждён, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

Российский лидер особо отметил дружественный и конструктивный характер взаимоотношений двух стран.

Он также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР — счастья и благополучия.

12 июня Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России.

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