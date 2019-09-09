Путин поздравил Ким Чен Ына с днём образования КНДР

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Убеждён, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

Российский лидер особо отметил дружественный и конструктивный характер взаимоотношений двух стран.

Он также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР — счастья и благополучия.

12 июня Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России.