Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР
- РИА Новости
«Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания председателем Государственного совета КНДР», — говорится в опубликованной телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность, что отношения двух стран будут продолжать укрепляться, обеспечивая мир и безопасность на Корейском полуострове.
Путин также заявил о готовности к сотрудничеству с северокорейским лидером по всем актуальным вопросам.
Ранее в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР было принято решение о переизбрании Ким Чен Ына.