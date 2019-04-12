Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственного совета КНДР. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР
  • РИА Новости

«Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания председателем Государственного совета КНДР», — говорится в опубликованной телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что отношения двух стран будут продолжать укрепляться, обеспечивая мир и безопасность на Корейском полуострове.

Путин также заявил о готовности к сотрудничеству с северокорейским лидером по всем актуальным вопросам.

Ранее в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР было принято решение о переизбрании Ким Чен Ына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить