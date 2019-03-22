Источник: Ким Чен Ын может приехать в Россию в ближайшее время

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в ближайшее время, для подготовки поездки в Москву прибыли его помощники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.

«Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета. Но точных дат ещё нет», — рассказали агентству.

Ранее СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву.

Также замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.