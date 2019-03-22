Источник: Ким Чен Ын может приехать в Россию в ближайшее время
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«Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета. Но точных дат ещё нет», — рассказали агентству.
Ранее СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву.
Также замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.