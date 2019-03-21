СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву

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Заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон прибыл в Москву, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на источники.
СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву
  • Ким Чен Ын / © JORGE SILVA
  • Reuters

Агентство предполагает, что целью поездки может быть обсуждение возможного визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. 

Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.

В ноябре глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявлял, что сроки и формат визита Ким Чен Ына в Россию согласовываются.

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