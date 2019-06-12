Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
  • РИА Новости

«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и тёплый привет вам, правительству и народу дружественной России от имени правительства и народа КНДР», — приводит поздравление Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он отметил, что «стойкий и трудолюбивый российский народ» добивается «больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России».

«Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и ещё больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей и процветающей России», — заключил Ким Чен Ын.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с Днём России. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Армении Армен Саркисян направили поздравительные послания российскому лидеру.

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